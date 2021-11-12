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    Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Mehter takımının çaldığı 'Vatan' marşını dinledi

    Giriş Tarihi: 12.11.2021, 22:51

    Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi kapsamında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulundu. Zirvenin ardından salondan ayrılan Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, mehter takımının çaldığı marşı dinledi.

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