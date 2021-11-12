Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi kapsamında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulundu. Zirvenin ardından salondan ayrılan Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, mehter takımının çaldığı marşı dinledi.
Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Mehter takımının çaldığı 'Vatan' marşını dinledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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