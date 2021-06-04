Başkan Erdoğan Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-denizkurdu-2021-tatbikatina-canli-baglanti-ile-katildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan: Uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı olarak yürüttüğümüz tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı