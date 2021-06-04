Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan: Uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı olarak yürüttüğümüz tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı
Başkan Erdoğan Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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