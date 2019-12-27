Türkiye için tarihi gün 60 yıllık rüya gerçek oluyor. Yerli otomobil, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında gerçekleştirilecek olan törenle tanıtılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programın gerçekleştirileceği salona geldi. Başkan Erdoğan salonda sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in direksiyon koltuğuna geçerek fotoğraf çektirdi. İşte o anlar...
Başkan Erdoğan, Devrim otomobilinin direksiyonuna geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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