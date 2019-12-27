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Başkan Erdoğan direksiyonda

Giriş Tarihi: 27.12.2019, 17:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından "Türkiye'nin Otomobili"nin SUV modelinin direksiyonuna geçti.

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