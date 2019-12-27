Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından "Türkiye'nin Otomobili"nin SUV modelinin direksiyonuna geçti.
Başkan Erdoğan direksiyonda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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