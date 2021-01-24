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    Başkan Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti!

    Giriş Tarihi: 24.01.2021, 10:28

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Önemli toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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