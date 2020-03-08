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Başkan Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerle görüştü

Giriş Tarihi: 08.03.2020, 23:21

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'daki HDP İl Binası önünde evlatları için eylem yapan annelerle telefonda görüştü. Annelerin eylemini destekleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gerçekten sizler yavruları kucağından alınmış anneler olarak bu direnişi tarihin kayıtlarına düşürdünüz. İnanıyorum ki bu süre içerisinde de Allah’ın izniyle yavrularınız teker teker gelmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

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