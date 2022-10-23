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    Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu: Türkiye Yüzyılını sizlerle zirveye taşıyacağız

    Giriş Tarihi: 23.10.2022, 22:39

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye yüzyılını sizlerle beraber yükseltecek, yükseğe taşıyacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz." dedi. Kendi ikballerini 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceklerini belirten Başkan Erdoğan, "Biz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz" ifadelerini kullandı.

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