Son dakika haberi; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum." dedi.
Başkan Erdoğan duyurdu! 17-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı devam edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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