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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan duyurdu! 17-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı devam edecek

    Başkan Erdoğan duyurdu! 17-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı devam edecek

    Giriş Tarihi: 13.04.2020, 19:13

    Son dakika haberi; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum." dedi.

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