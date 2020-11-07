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    Başkan Erdoğan 'Edebiyat Yolu'nda test sürüşü yaptı

    Giriş Tarihi: 07.11.2020, 19:04

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapımı tamamlanan 64 kilometrelik yolun açılışını yaptı. Erdoğan, hizmete açtıkları yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirlediklerini köprü, viyadük ve tünellere de ilin sembol isimlerin adını verdiklerini açıkladı. Açılış sonrası Başkan Erdoğan, 'Edebiyat Yolu'nda test sürüşü gerçekleştirdi. İşte o anlar...

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