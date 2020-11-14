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    Başkan Erdoğan: Ekonomi ve hukukta yeni bir seferberlik başlatıyoruz

    Giriş Tarihi: 14.11.2020, 14:11

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanarak 'Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Bizi hedeflere ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçireceğiz' dedi.

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