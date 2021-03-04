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    Başkan Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katıldı

    Giriş Tarihi: 04.03.2021, 14:46

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dünyayı saran Kovid-19 kriziyle ilgili "Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz." dedi. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin daha artması gerektiğini belirten Erdoğan, "Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai sarf etmek üzereyiz." ifadelerini kullandı.

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