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Başkan Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanan annenin isteğini yerine getirdi

Giriş Tarihi: 28.01.2020, 00:58

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde yaralanan anneyi ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaralı annenin evlatları için yaptığı ricayı kırmadı ve bizzat harekete geçti. Memur olan oğullarını görmek isteyen yaralı annenin ‘’izin versinler ki yanımda kalsınlar.’’ sözü üzerine, ilgili makamları arayan Başkan Erdoğan yaralı annenin isteğini yerine getirdi.

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