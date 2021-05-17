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    Başkan Erdoğan esnafa müjdeleri açıkladı! İşte esnafa hibe desteğinin ayrıntıları

    Giriş Tarihi: 17.05.2021, 20:30

    29 Nisan'da başlayan tam kapanma bu sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Kontrollü normalleşme takvimi işlemeye başladı. Kapanma sonrarı dükkanlarını açan esnaflara Başkan Erdoğan müjdeleri tek tek sıraladı. Başkan Erdoğan, "1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız." dedi. Ayrıca, "2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz" şeklinde konuştu.

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