Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinde personele seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde ziyaretlerde bulundu. Sakarya Gaz Sahası çalışanlarına seslenen Başkan Erdoğan, 'Sakarya gaz sahasında milletimize hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayret ve çalışmalarınız neticesinde verdik. Sizlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun' ifadelerini kullandı.
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