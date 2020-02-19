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Başkan Erdoğan: "FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir"

Giriş Tarihi: 19.02.2020, 12:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan FETÖ'yü terör örgütü ilan ederek savaş açanın şahsı ve partisi olduğunu söylerken, "Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir." dedi.

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