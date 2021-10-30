Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde! Dünyanın gözü Roma'da

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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için Roma'da: Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da resmi karşılama töreninde ve G20 aile fotoğrafında yer alacak.

Başkan Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

Başkan Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'ya geldi.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri korona virüs salgınında 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze zirvede buluşuyor. 16. G20 Liderler Zirvesinde katılımcıların korona virüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, yükselen enerji fiyatları ve dünya çapında kilit sektörleri etkileyen tedarik zincirindeki sıkıntılar, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20'nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 80'İNİNİ OLUŞTURUYOR

Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan G-20, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını ve küresel ekonominin yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

PUTİN VE Xİ VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KATILACAK

Zirveye Çin, Japonya, Meksika, Rusya ve Suudi Arabistan liderleri fiziki olarak katılım sağlamayacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Covid-19 endişesi nedeniyle video konferansla katılım göstermesi planlanıyor.

İLK GÜNÜN PROGRAMI

Ev sahibi İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, liderleri kongre merkezi önünde karşılayacak. Liderler, aile fotoğrafı çektirecek ve "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" konulu zirvenin ilk oturumuna katılacak.

Lider akşam saatlerinde ise İtalya Başbakanı Draghi tarafından ev sahipliği yapılacak kültürel etkinlikle buluşacak. Daha sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından Ouirinale Sarayı'nda heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde liderler bir araya gelecek.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İtalya İçişleri Bakanlığı, bölgede güvenliği sağlamak için 5 bin ile 6 bin polis ve yaklaşık 500 askerin görevlendirildiğini duyurdu. Zirveye ev sahipliği yapacak kongre merkezinin çevresi Cuma gününden itibaren kordon altına alınırken, özel izin alınmadan kimsenin girişine izin verilmiyor. Roma üzerindeki hava sahası kapatıldı ve potansiyel sorunlar için sınır kontrolleri arttırıldı..