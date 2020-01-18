Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynağı törenine katıldı. İhsaniye Metro istasyonu inşaatında düzenlenen törene Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.
Başkan Erdoğan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun ilk ray kaynağını gerçekleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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