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    Başkan Erdoğan, Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu

    Giriş Tarihi: 04.07.2020, 18:26

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin salgın sonrası pozitif ayrıştığını ve avantajlı bir yerde olduğunu söyledi. Erdoğan, bu gelişmenin AB'yi rahatsız ettiğini söyledi. Erdoğan, konut ve otomobil satışlarının patladığını ifade ederken, enflasyonun kısa sürede tek haneye düşeceğini belirtti.

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