Başkan Erdoğan, grup toplantısında bu videoyu izletti! CHP'nin örtülü ittifak ortağı HDP

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-grup-toplantisinda-bu-videoyu-izletti-chpnin-ortulu-ittifak-ortagi-hdp" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni anasaya çalışmalarıyla ilgili, "Mesela biz yeni anayasa diyoruz. Hemen birileri çıkıp ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek PKK'nın güdümündeki HDP'ye destek veriyor. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek CHP'nin kurumsal iradesi midir? Kılıçdaroğlu'nun isteği midir? CHP'nin kurumsal iradesi ise ülkemiz açısından ciddi bir sıkıntı var demektir." diyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Ve gurup toplantısında CHP-HDP ittifakını ortaya seren bu videoyu partililere izletti.