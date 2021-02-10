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    Başkan Erdoğan, grup toplantısında CHP'li belediyelerin o skandal görüntülerini paylaştı

    Giriş Tarihi: 10.02.2021, 13:05

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'li belediyelerin yönetiminde yaşanan skandal görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde İzmir'in hali de yer aldı.

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