Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'li belediyelerin yönetiminde yaşanan skandal görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde İzmir'in hali de yer aldı.
Başkan Erdoğan, grup toplantısında CHP'li belediyelerin o skandal görüntülerini paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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