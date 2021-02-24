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    Başkan Erdoğan grup toplantısında yayınladı: CHP kayıp bir parti

    Giriş Tarihi: 24.02.2021, 13:24

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelerde kar sonrası vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları gözler önüne seren bir video izleten Başkan Erdoğan, "CHP'nin içerisinde kalkınma yoktur. Çünkü CHP halkın derdine derman olacak, aşına, ekmeğine, işine yarayacak hiçbir işe yanaşmaz zaten öyle bir müktesebatı da bulunmuyor." dedi.

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