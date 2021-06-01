Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ortak basın açıklaması yaptı. Toplantıda ekonomi, ticaret ve birçok alanda yapılan işbirliğine değinen Erdoğan, "Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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