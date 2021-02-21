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    Başkan Erdoğan Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için düzenlenen cenaze törenine katıldı

    Giriş Tarihi: 21.02.2021, 14:34

    Hadis, tefsir ve fıkıh alimi Muhammed Emin Saraç, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi. Törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, "Muhterem hocamızı İmam Hatip okulu yıllarından itibaren tanıyorum. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar fırsat buldukça hep ziyarete gittim. Ziyaretlerimde kendisinden çok ama çok istifade ettim." dedi.

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