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    Başkan Erdoğan: Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz

    Giriş Tarihi: 28.08.2020, 15:00

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz." dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Büyük Çamlıca Cami'ne geçti. Erdoğan, namaz sonrasında cemaati selamlayarak kısa bir konuşma yaptı.

    KORONA UYARISI
    Başkan Erdoğan, "Farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu salgın döneminin içinde bizim istirhamımız bu uyarılara lütfen dikkat edersek çok hayırlı olacaktır. Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım." dedi.

    "HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ KONUMA GELİYORUZ"
    Erdoğan, "Dünyada bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Sağda solda konuşulanlara hiç dikkate almayın. Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz" dedi.

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