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    Başkan Erdoğan: Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar

    Giriş Tarihi: 11.11.2020, 13:06

    Son dkaika haberleri... Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar PKK'nın çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Bu güruh destek vermek yerine Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek işimize çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri yüzüne vurulunca da suç bastırmaya çalıştılar. Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar" dedi.

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