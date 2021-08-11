Başkan Erdoğan: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-herkes-bilsin-ki-turkiye-yolgecen-hani-degildir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Düzensiz Afgan göçmenlerine yönelik Türkiye'nin politikası ne?" şeklindeki soruya yanıt verdi. Erdoğan, "Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. Bizim bağlarımızın tarihe dayandığı bir ülke. Bunlarla birlikte Türkiye yolgeçen hanı değildir. Tüm bu adımları biz, ölçüp biçip atıyoruz. Sosyal medyada abartıldığı gibi bir akın da doğru değil" dedi.