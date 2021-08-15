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    Başkan Erdoğan hudut birliklerine seslendi

    Giriş Tarihi: 15.08.2021, 12:29

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış yaşandığı iddialarıyla ilgili "Hudutların kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde. İlk hatta hudut birlikleri, Kara Kuvvetleri unsurları, derinlikteki alanda jandarmalar, içerideki bölümlerde polis özel harekat var. Dolayısıyla ortaya atılan görüntülerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını çok açık bir şekilde bir kez daha burada müşahede ettik" dedi. Başkan Erdoğan Recep Tayyip, Bakan Akar ile görüşerek bilgi aldı. Hudut birliklerine seslenen Başkan Erdoğan, "Bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Beraber aşacağız." ifadelerine yer verdi.

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