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    Başkan Erdoğan Hudut Kartalları'na seslendi: Ordumuz en ufak bir yanlışa bile yer vermedi

    Giriş Tarihi: 08.05.2022, 16:12

    Başkan Erdoğan, Hudut Kartalları'na bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aracılığı ile yaptığı konuşmada, "Ordumuz şu ana kadar hudut boylarına en ufak bir yanlış bile izin vermedi. Bu gayretiniz tarih boyunca unutulmayacak" sözlerine yer verdi.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda seslendiği hudut kartallarına, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." dedi.

    TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri sürüyor. Sınırın sıfır noktasında hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar, beraberindeki komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na da gitti.

    DENETLEMELERİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

    Buradaki incelemelerinin ardından Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Telefondan hudut kartallarına hitap eden Başkan Erdoğan, Bakan Akar'ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine işaret etti.

    "TARİH BOYUNCA UNUTULMAYACAK"

    Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." diye konuştu.

    Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.

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