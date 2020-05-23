İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirdi, Mehmetçikle iftar yaptı. Başkan Erdoğan da İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramlarını telefonla kutladı.
Başkan Erdoğan İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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