Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde Avrupa'da 2'nci, dünyada 9.'ncu sıradayız." dedi.
Başkan Erdoğan İklim Liderler Zirvesi'nde konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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