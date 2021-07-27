Başkan Erdoğan ile Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ortak basın toplantısı düzenledi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ile-angola-cumhurbaskani-lourenco-ortak-basin-toplantisi-duzenledi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan ile Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tabii şuan da gerçekten geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola rastgele bir ülke değil. 33 milyon nüfusa sahip. Bizim de 84 milyon nüfusumuz var. Topladığımız zaman 117 milyon nüfus. 2 milyon 26 bin toplam yüzölçümüne sahip 2 ülke. Müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendileri işadamlarımızla bir araya gelecekler." dedi.