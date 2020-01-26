Başkan Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’dan flaş açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ile-cezayir-cumhurbaskani-abdulmecid-tebbundan-flas-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi ve kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir. Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ortağımız olan Cezayir'le ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik." dedi. Öte yandan Erdoğan, ''15 yaşından küçük ve 65 yaşından küçük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık'' şeklinde konuştu. "Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir" diyen Başkan Erdoğan, "Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz." sözleriyle ne bir mesaj verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi ve kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir. Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ortağımız olan Cezayir'le ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik." dedi.

Öte yandan Erdoğan, ''15 yaşından küçük ve 65 yaşından küçük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık'' şeklinde konuştu. "Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir" diyen Başkan Erdoğan, "Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz." sözleriyle ne bir mesaj verdi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Türkiye Cezayir'in geleceğini kendi geleceğinden ayrı görmemektedir. Ülkemiz ve Cezayir arasındaki geçmişi 5 asra dayanan ortak tarih ve derin kardeşlik ve dostluk bağlarından güç alarak ikili ilişki ve iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımak inancındayız. Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir.

"YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ İMZALARI ATTIK"

Görüşmelerimizin siyasi ,askeri ve ticari, kültürel boyutları vardı. Geniş bir değerlendirme yaptık. Bugün ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli işbirliği imzalarını attık. Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u ülkemize de davet ettik ve bu toplantıyı en kısa zamanda Türkiye'de de yapmayı planladık. Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ortağımız olan Cezayir'le ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik.

"KAZAN - KAZAN İLKESİYLE HAREKET EDİYORUZ"

Aramızdaki ilişkileri ülkelerden birini pazar olarak görerek değil. Kazan-Kazan politikası gereği ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Yeni ortaklıklar, yeni istihdamlar doğrultusunda iş adamlarımızı teşvik ediyoruz.

VİZE KOLAYLIĞI

Cezayir'de yeni vize merkezleri açarak Cezayirli kardeşlerimize Türkiye'ye ziyaretlerini kolaylaştırıyoruz. Yeni vize merkezleri kurarak Cezayirli gençlerin Türkiye'ye ziyaretleri ve seyahatlerini genişletiyoruz. Belli kategorilerde vizeyi ahiren kaldırdık. Ayrıca güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla savunma sanayii işbirliklerini de araştırmaya devam kararı aldık. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından küçük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık.



"LİBYA'DA AKAN KANIN DURMASI İÇİN MÜCADELE ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"



Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir. Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Gerek göç yükü gerekse güvenlik noktasında Cezayir'in karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Biz başından beri Libya'da askeri müdahalelerle çözüm alınamayacağını söylüyoruz.

Bu çerçevede müştereken atacağımız adımlar üzerinde durduk. Kalıcı istikrarın temelindeki anahtar unsurların diyalog olduğuna inanıyoruz. Cezayir'in Berlin sürecine ortak olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Biz de Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının sahası haline gelmesine izin verilmemelidir. Uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya'nın felaketi olacaktır. Maalesef uluslararası toplum ne Libya'da ne de Suriye başarılı bir sınav verememiştir.

Geldiğimiz aşamada Berlin Konferansı'nda alınan kararların takibi önem arz ediyor. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN'UN AÇIKLAMALARI

Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle kendi adıma ve Cezayir halkı adına Türkiye'de gerçekleşen deprem için en içten taziyelerimi ileterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi bizler Cezayir ile Türkiye'nin her alanda ilişkilerini geliştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Ortak bir geleceğe beraberce yürüyebileceğimize inanıyoruz.



TEBBUN: TİCARET HACMİMİZ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK



Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte ticaret hacmimizi en yakın zamanda 5 milyar dolara çıkarma hacmine ulaşabileceğimizi ifade ettik. Bizim bakanlarımızın sürekli iletişim halinde olması gerektiğine inandık ve karar aldık.



TEBBUN: TÜRKİYE İLE ANLAŞMAYA VARDIK

Ben aynı zamanda Türkiye'nin şanına yakışır bir büyükelçiliğine sahip olması ve böyle bir büyükelçiliği teşhis etmesi için de bizden bir satın alma durumunu kabul ettim onayladım. Kardeş Türkiye'nin Cezayir'de bir kültür merkezi açması Cezayir'in de Türkiye'de bir kültür merkezi açması konusunda anlaşmaya vardık.

Bölgesel anlamda sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması konusunda beraberce hareket edilmesi konusunda anlaştık. Sahadaki tüm gelişmeleri de beraberce takip edip değerlendireceğiz.