Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya geldi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis'te bir araya geldi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık 15 dakika sürdü.

Tedavisinin ardından genel merkezde çalışmalarına devam eden Devlet Bahçeli, bugün TBMM'ye geldi. Tedavi sonrası ilk kez TBMM'ye gelen Devlet Bahçeli'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve Bahçeli arasında samimi bir sohbet gerçekleşti.