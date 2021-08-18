Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'den önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ile-etiyopya-basbakani-abiy-ahmed-aliden-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenlediler. Başkan Erdoğan, "Görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca; "FETÖ'nün bütün okullarının Türkiye'ye devredilmesinden memnuniyet duyuyorum. Etiyopya'ya teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.