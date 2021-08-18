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    Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'den önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 18.08.2021, 19:18

    Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenlediler. Başkan Erdoğan, "Görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca; "FETÖ'nün bütün okullarının Türkiye'ye devredilmesinden memnuniyet duyuyorum. Etiyopya'ya teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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