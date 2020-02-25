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Başkan Erdoğan ile İlham Aliyev'den Bakü'de önemli mesajlar

Giriş Tarihi: 25.02.2020, 17:45

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Görüşmelerde geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık. Azerbaycan ile Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu." mesajını verdi. Aliyev ise konuşmasında "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında oldu. Her zaman birlikte olacağız. Güçlerin birleştirilmesi bizi daha da güçlendirir. Ticaretimizin 15 milyar dolara çıkması hedefine ulaşacağız. Karşılıklı yatırımlarımız ülkelerimizin kardeşliğinin göstergesidir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının geleceğini de bugün konuştuk. Nahçivan'dan Türkiye'ye ihracat artacak." dedi.

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