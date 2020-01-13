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Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 13.01.2020, 17:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. "dedi. Öte yandan Conte konuşmasında "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum" açıklamasında bulundu.

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