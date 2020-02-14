Başkan Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasında "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han ortak basın toplantısı düzenledi ve önemli mesajlar verdiler.

"13 ANLAŞMA İMZLADIK"

Başkan Erdoğan, konuşmasında "2023 yılına kadar Pakistan ile ticari hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız. 13 anlaşmanın imzalanmış olması önemli. Pakistan ve Afganistan ilişkilerinin geliştirilmesi için elinden geleni yapacaktır. Türkiye, Keşmir halkının yanındadır." dedi.



DÜNYAYA KEŞMİR MESAJI

Erdoğan ayrıca, "Pakistan'ın bölgedeki büyük fedakarlıklarını dile getirmeliyim." şeklinde konuştu. Erdoğan, dünyaya Keşmir hakkında "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ekim ayında terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiğimiz askeri operasyonlara Pakistan devleti ve halkından güçlü destek aldık. Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir. Bu vesile ile FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına ilişkin alınan tedbirler için İmran kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Askeri ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimiz inanıyorum ki Pakistan'la mevcut ilişkilerimizde en önemli başlığı teşkil ediyor."

İMRAN HAN: KEŞMİR HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ İÇİN SAYIN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Pakistan Başbakanı Han yaptığı açıklamada "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır. 8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Pakistan halkı Türkiye ile ilişkileri için çok mutlu. Pakistan, Türkiye'nin turizm hamlesini örnek almak istiyor. Türkiye, inşaat konusunda uzman bu konuda da tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Çünkü biz de gecekonduları Pakistan'dan kaldırmak istiyoruz. Siz iktidara geldiğiniz zaman Türkiye'nin nasıl borç altında olduğunu biliyoruz ve nasıl bu noktaya geldiğinizden faydalanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.