Başkan Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı'ndan ortak açıklama! Tarihi SİHA ticareti!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ile-polonya-cumhurbaskanindan-ortak-aciklama-tarihi-siha-ticareti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Duda İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısında açıklama yaptı. Erdoğan, "Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içinde yer alıyoruz. İHA'da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir. Bugün turizm alanında imzalanan ortak bildiri 2 ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir." şeklinde konuştu.