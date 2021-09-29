Soçi'deki görüşme sonrası Putin ile Başkan Erdoğan'ın antikor sohbeti kameralara yansıdı. Başkan Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu söyledi. Bu miktarın düşük olduğunu söyleyen Erdoğan, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan ile Putin arasında güldüren antikor sohbeti: Seninki çok düşük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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