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Başkan Erdoğan ile Trump’ın tokalaştığı kare beden dili olarak ne anlatıyor?

Giriş Tarihi: 14.11.2019, 18:10

Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump ile birlikte çekilen bir kare dikkat çekti. Başkan Erdoğan ile Trump’ın tokalaştığı kareyi beden dili olarak değerlendiren Doç.Dr. Ali Murat Kırık, Başkan Erdoğan’ın elinin üstte olmasının patron benim anlamında olduğunu söyledi. Bu durum karşısında Trump’ın yüz ifadelerine de dikkat çeken Kırık, huzursuzluğunu çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

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