Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sona erdi. Başkan Erdoğan ve Zelenskiy, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin, "Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik." dedi.
Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ortak basın toplantısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.