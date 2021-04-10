Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ortak basın toplantısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ile-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiyden-ortak-basin-toplantisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sona erdi. Başkan Erdoğan ve Zelenskiy, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin, "Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik." dedi.