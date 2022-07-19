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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan İran'da! İki liderden ortak basın toplantısı

    Başkan Erdoğan İran'da! İki liderden ortak basın toplantısı

    Giriş Tarihi: 19.07.2022, 14:23

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran’da Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçıran baş belaları olduğunu belirterek, "Bunlarla dayanışma içinde mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor" dedi. Reisi, ''Ziyaret iki ülke için dönüm noktası niteliğinde. İki ülke arasında yatırımın geliştirilmesini ele aldık'' açıklamasında bulundu.

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