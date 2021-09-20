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    Başkan Erdoğan: İslam düşmanlığı koronavirüsten daha sinsi

    Giriş Tarihi: 20.09.2021, 08:59

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı konferansta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kovid-19 salgınının, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

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