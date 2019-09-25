ABD'de 'Nefret Söylemiyle Mücadele Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Arapça'da İslam, 'barış' kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez." dedi.
Başkan Erdoğan: İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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