 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan: İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır

Başkan Erdoğan: İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır

Giriş Tarihi: 25.09.2019, 16:18

ABD'de 'Nefret Söylemiyle Mücadele Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Arapça'da İslam, 'barış' kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan: İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'i şiddetli yağış vurdu! İşte selin ardından İzmir'de son durum
İzmir'i şiddetli yağış vurdu! İşte selin ardından İzmir'de son durum
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme
Sağanak yağış Milas'ı vurdu
Sağanak yağış Milas'ı vurdu
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Didim'de otomobil denize sürüklendi
Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Didim'de otomobil denize sürüklendi
Manisa'da iş bulmakta zorlanınca öyle bir şey yaptı ki... Son halini görenler tanıyamadı
Manisa'da iş bulmakta zorlanınca öyle bir şey yaptı ki... Son halini görenler tanıyamadı
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Adana'daki patlama sonrası valilikten ilk açıklama
Adana'daki patlama sonrası valilikten ilk açıklama
Adana'da polis aracına bombalı saldırı
Adana'da polis aracına bombalı saldırı
İzmir Çeşme'deki kirliliğe bakanlık el koydu
İzmir Çeşme'deki kirliliğe bakanlık el koydu