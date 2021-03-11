Başkan Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Programı'nda konuştu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-istiklal-marsinin-kabulunun-100-yili-programinda-konustu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Erdoğan, İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Akif, gerektiğinde kalemiyle gerektiğinde kelamıyla gerektiğinde mavzeriyle vatanını savunan istiklal aşığı bir insandır. Tahkikata uğratıldığı, yoklukla boğuştuğu dönemde arkadaşlara 'memlekete hizmet edin' tavsiyesinde bulunan hakiki bir vatanseverdir. " dedi. Erdoğan ayrıca, "Mehmet Akif 63 yıllık çileli ömründe makam, mevki, şan, şöhret peşinde koşmamıştır. Döneminin en büyük şairi olmasına rağmen öldüğünde yüzü kızaracak kadar mahçup, mütevazı bir hayat yaşamıştır. Kendisi sadece rahmetle anılmayı murad etmiştir." ifadelerine yer verdi.