Van’da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin yanındayız. İzmir'deki depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımıza da inşallah yenilerini yapıp teslim edeceğiz" dedi.
Başkan Erdoğan: İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza yenilerini yapıp teslim edeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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