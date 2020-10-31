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    Başkan Erdoğan: İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza yenilerini yapıp teslim edeceğiz

    Giriş Tarihi: 31.10.2020, 14:44

    Van’da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin yanındayız. İzmir'deki depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımıza da inşallah yenilerini yapıp teslim edeceğiz" dedi.

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