Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş Gençlik Buluşması programına telefonla bağlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-kahramanmaras-genclik-bulusmasi-programina-telefonla-baglandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve koronavirüsü hafif geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarında evde devam ediyor. Başkan Erdoğan Kahramanmaraş Gençlik Buluşmasına da telefonla bağlandı. Gençlere seslenen Erdoğan, "Tabii Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. 2023’te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz." ifadelerini kullandı.