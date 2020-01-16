Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-kanal-istanbul-projesini-de-cok-yakinda-baslatiyoruz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında Kanal İstanbul projesinin çok yakında başlatacaklarının müjdesini verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

17 yılda 250 milyar TL'nin üzerinde ulaşım yatırımı yaptık. Geçmişteki yollarımızın halini düşünün. Cumhuriyet tarihi boyunca 6000 km bölünmüş yol yapılmıştı. Ondan sonrası tamamen bize ait. Bazı yerlerde 3 gidiş 3 geliş, bazı yerlerde 4 gidiş 4 geliş. Bu yollar ülkemizdeki trafiğin yüzde 82'sine hizmet veriyor. Yol projelerimizin kapsamında dikimi yapılan ağaç sayısı 68 milyonu aştı ey çevreciler. Ülkemizin ticaret turizm merkezlerini 426 km'lik İzmir-İstanbul otoyolunu hizmete açtık.İzmir'i Çavdarlı Limanı'na bağlayan otoyolun 90.5 kilometrelik kısmını geçtiğimiz ekim ayında hizmete açmıştık. Kalanını da önümüzdeki günlerde trafiğe açacağız. 40 km uzunluğa sahip 171 köprü, viyadük ve kavşağı tamamlayıp hizmete açtık. İstanbul Boğazı yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği günde üzerinde 500 bin kişinin taşındığı yere dönüştü. Deniz trafiğini engellemek mümkün değildir. Mega projelere yenilerini ekliyoruz. Ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz.Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok. Ne açıkladıkları rakam, ne gösterdikleri yer doğru. Kanal İstanbul projesi bir anda çıkmış değildir. Bu kanal Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminden beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz projedir.