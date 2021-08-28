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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan Karadağ'da

    Başkan Erdoğan Karadağ'da

    Giriş Tarihi: 28.08.2021, 13:39

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Karadağ'a geldi. Ziyarette Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

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