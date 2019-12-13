 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine görüntülü mesaj

Başkan Erdoğan Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine görüntülü mesaj

Giriş Tarihi: 13.12.2019, 20:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın ziyaret ettiği Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine görüntülü mesaj gönderdi. Bir dizi görüşme için dün Karabük’e gelen Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Anadolu Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret edip, oradaki öğrencilerin duygularını ve çalışmaları ile onların selam ile dualarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kız öğrencilere görüntülü mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesinde okuyan kız öğrencilere gönderdiği mesajında, başarılarla dolu bir geleceği inşa edeceklerine inandığını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili kızlar, Karabük Kardemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başarılarla dolu bir geleceğini inşa edeceğinize inanıyoruz. Sizleri İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun, bahtınız aydınlık olsun. Kızım Sümeyye'nin sizi ziyareti ile bana vermiş olduğu bu haber üzerine sizi arıyorum. Kızım aynı şekilde sizin geçtiğiniz bu sıralardan geçti. İnanıyorum ki, nasıl başarılı olduysa, sizlerde aynı başarıyı yakalayacak ve sivil toplum kuruluşları ile geleceğin Türkiye'sini inşa eden anneler arasında yeriniz başarılı şekilde alacaksınız."
Emine Erdoğan ise, "Siz hepiniz bizim kızımızsınız. Sizi çok seviyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine görüntülü mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları nasıl yapılır?
TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları nasıl yapılır?
Kimse Bilmez 26. yeni bölüm fragmanı izle
Kimse Bilmez 26. yeni bölüm fragmanı izle
Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı
Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Kamu bankaları...
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Kamu bankaları...
Hava Durumu
Hava Durumu
İzmir'de eşinin bakımsızsın diye dövdüğü Filiz Tekin yaşam savaşı veriyor
İzmir'de eşinin bakımsızsın diye dövdüğü Filiz Tekin yaşam savaşı veriyor
Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı
Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı
İzmir'de eşinin bakımsızsın diye dövdüğü Filiz Tekin yaşam savaşı veriyor
İzmir'de eşinin bakımsızsın diye dövdüğü Filiz Tekin yaşam savaşı veriyor
Başkan Erdoğan ödülü kendi elleriyle takdim etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödülleri kendi elleriyle takdim etti
Kaleminden kan damlayanlara Nobel verildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Kaleminden kan damlayanlara Nobel verildi"
Şırıngalı çikolatadan ölen 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin annesi o anları anlattı
Şırıngalı çikolatadan ölen 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin annesi o anları anlattı
İzmir'de gökdelen polemiği!
İzmir'de gökdelen polemiği!